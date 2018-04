Bestuurder gewond na drugscontrole

Na enkele bochten zag de politie dat de auto aan de linkerkant van de Poelstraat, op het grondgebied van Assenede, op zijn kop in de sloot terecht was gekomen. Naast agenten werden ook enkele brandweereenheden gewaarschuwd. Na enige tijd werd door de hulpverleningsdiensten de bestuurder (gegevens nog onbekend) uit de auto bevrijd. Hij is met een ambulance naar een Belgisch ziekenhuis gebracht. Belgische en Nederlandse autoriteiten stellen een onderzoek naar het incident in.