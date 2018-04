Onderzoek naar Bengalen in vrachtauto

De chauffeur is als verdachte aangemerkt en verhoord. Hij verklaart geen idee te hebben hoe de mannen in zijn vrachtwagen zijn beland. Mogelijk is dat eerder deze week gebeurd in Servië, maar dat wordt nog verder onderzocht. Na verhoor is de chauffeur in vrijheid gesteld. Ook drie van de vier mannen uit Bangladesh zijn vrijgelaten. Ze gaan de asielprocedure in. De vreemdelingendiensten hebben de taken voor het toelaten van vreemdelingen overgedragen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De andere man vraagt asiel aan in Frankrijk, het land waar hij eigenlijk naartoe wilde.