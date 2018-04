Onderzoek naar conflict met steekincident

Rond 01.45 uur kreeg de politie melding van een conflict tussen twee groepen dat was uitgelopen op een vechtpartij in een jongerencentrum aan de Donckstraat. Agenten hebben ter plaatse de partijen gescheiden en troffen een 18-jarige jongen uit Sevenum aan met een steekwond aan zijn bovenlichaam. Ook een 19-jarige man uit Sevenum heeft snijwonden opgelopen bij het incident. Zij hebben medische behandeling gekregen, het slachtoffer met steekwond in de borst is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

Een 16-jarige jongeman uit Horst is ter plaatse als verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De recherche zal in de komende dagen diverse betrokken en getuigen horen over het incident om duidelijk te krijgen wat er zich heeft afgespeeld bij dit conflict.