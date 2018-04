Inbreker met groot geldbedrag aangehouden

Een oplettende getuige had de man bezig gezien bij een woning aan Teakhout in Zaandam. De politie werd getipt en enige tijd later kon de dader in de omgeving worden opgepakt. Opvallend was de grote hoeveelheid geld die de Zaandammer bij zich had. Dat geld is in beslag genomen en de recherche onderzoekt de herkomst. En daarom kan de politie op dit moment niets zeggen over de grootte van het bedrag dat de man bij zich had.

2018067623