Twee mannen opgepakt na diefstal van een quad

De verdachten van 22 en 23 jaar, afkomstig uit Hoogwoud en Opmeer zijn bij een woning in Opmeer aangehouden. De gestolen quad stond daar al geparkeerd. De politie kwam de daders op het spoor door een alerte tip van een getuige. Die had de mannen bezig gezien en een kenteken genoteerd. Op basis van die informatie kon de politie de verdachten gemakkelijk opsporen. De politie is heel blij met de alertheid van getuigen. Op die manier kunnen misdrijven samen opgelost worden.

2018067949