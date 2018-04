Taxichauffeur van geld beroofd

De beroving had vermoedelijk plaats ergens tussen 06:00 en 06:20 uur in de omgeving van Hengelo-Zuid. Een specifiekere locatie is helaas niet bekend. De taxichauffeur had twee mannen opgehaald bij een horecagelegenheid in Schüttorf. Beide mannen hadden vooraf een bedrag betaald en wilden graag naar Hengelo worden gebracht. In Hengelo-Zuid aangekomen had een van de mannen de taxichauffeur van achter vast gegrepen en werd de chauffeur meerdere malen geslagen. Vervolgens hebben de mannen de portemonnee van de chauffeur met enkele honderden euro’s en andere waardepapieren waaronder de autopapieren van de taxi weggenomen. Daarna gingen zij er vandoor.