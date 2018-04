Agenten uitgescholden in Zandvoort

Een 20-jarige Zandvoorter werd als eerste aangehouden. De aanhouding werd bemoeilijkt door een groepje personen waar de man deel van uit maakte. Een 23-jarige man uit Zandvoort werd ook aangehouden. Deze verdachte probeerde de aanhouding van zijn vriend te voorkomen. De politie werd tijdens de aanhouding de huid vol gescholden door de andere personen uit het groepje. De agenten stellen een onderzoek in naar de identiteit van deze personen. De twee aangehouden Zandvoorters zijn meegenomen naar het politiebureau.



Ruzie in café

Eerder waren er diverse opstootjes in het centrum van Zandvoort. Na een vechtpartij in een café aan de Haltestraat werden rond 01.45 uur twee mannen van 48 en 51 aangehouden (Engelsen). Een 40-jarige man uit Zandvoort raakte bij de ruzie gewond. Personeel van de ambulancedienst heeft het slachtoffer nagekeken. De man is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De politie onderzoekt de mishandeling.



Geen steekpartij

In een ander café in de Haltestraat raakte rond middernacht een 22-jarige man uit Zandvoort gewond. De man had een flinke snee. In eerste instantie werd gedacht dat de man gewond was geraakt door een steekincident. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de man zich zelf per ongeluk heeft verwond. De man is nagekeken door de ambulancedienst en op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling.



Vechtpartij

Rond 22.30 uur was een vechtpartij op een terras van een café aan de Haltestraat. Daarbij raakte een 23-jarige man uit Zandvoort gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer is nagekeken door het personeel van de ambulancedienst en kon daarna naar huis. De politie stelt een onderzoek in naar de mishandeling. Tijdens het incident werden de agenten diverse keren uitgescholden door terrasbezoekers.



Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.



Wat zijn de strafeisen bij geweld tegen de politie?

Justitie en politie treden streng op bij geweld tegen politiemedewerkers. In alle gevallen wordt melding of aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie brengt de verdachte zo snel mogelijk voor de rechter en eist een straf die driemaal zo hoog is. Daarnaast verhaalt de politie de schade op de dader. Dit geldt ook voor andere medewerkers met een publieke taak, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, conducteurs of onderwijzers.



2018068503 / 2018068502 / 2018068504 / 2018068608 / 2018068604