Man aangehouden na inbraak

De verdachte werd tijdens de inbraak betrapt. Agenten waren snel op de locatie en bij het zien van de politie ging de man er hardlopend vandoor. Met behulp van een politiehond en de inzet van de politiehelikopter werd de verdachte aangehouden. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost en is de man door de politiehond gebeten.



Na behandeling in het ziekenhuis is de man voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.



2018068242