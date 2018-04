Getuigen gezocht van overval op avondwinkel

De man kwam de avondwinkel binnen en bedreigde een medewerker met een wapen. Hij deed een greep uit de kassa en vertrok vervolgens op een donkere omafiets naar de Allard Piersonlaan in de richting van de Paets van Troostwijkstraat. De overvaller was ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg handschoenen, een bivakmuts, een zwarte schoudertas en had een Jumbotas bij zich. Verder droeg hij een zwarte jas met de capuchon over zijn hoofd. De jas had een opvallend blauw driehoekig logo op de linker bovenarm, vermoedelijk het logo van Olympique Marseille. Ook droeg hij zwart witte schoenen met witte veters en een Nikebroek met op de onderbenen strepen.