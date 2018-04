Cliënten zorginstelling stelen bedrijfsauto

De 22-jarige cliënt van de instelling uit Clinge vertelde tegen een agent dat hij met een medebewoner in een gestolen auto had gereden. De auto was afkomstig van hun zorginstelling aan de Sterredreef. Mogelijk was hij tijdens de rit tegen een andere auto gebotst en had de auto met een lekke band in de buurt van het busstation in Terneuzen achtergelaten. De man vertelde verder dat hij had geblowd en niet meer helemaal helder was.