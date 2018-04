Gecrashte automobilist gebruikte alcohol en drugs

Het ongeluk gebeurde rond 20.25 uur. Een 28-jarige man uit Zierikzee verloor, met nog drie inzittenden in de auto, de macht over het stuur. Hij vloog over het fietspad, waar ternauwernood enkele fietsers aan een ongeval ontsnapten. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De inzittenden werden door ambulancepersoneel ter plaatse aan hun verwondingen behandeld. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.