Verdachte diefstal van een motor gepakt

Een man uit Noord-Holland had zijn motor te koop gezet op een verkoopsite. Een potentiële koper had zich gemeld en er was een afspraak gemaakt in Breda op de Achterste Havervelden. Op zaterdag 14 april om 16.30 uur was de ontmoeting. De koper wilde een proefrit maken maar hij had helemaal geen helm bij zich. De verkoper eiste eerst de telefoon van de koper voordat hij zijn helm en motor afgaf voor een proefrit. Maar in plaats van een klein rondje reed de verdachte weg op de motor. De politie werd gebeld die met enkele eenheden een zoekactie startte. Na enige tijd meldde de koper zich telefonisch bij de verkoper dat hij met pech stond en zijn telefoon terug wilde. Hij wilde niet vertellen waar hij was. Toch lukte het de verkoper om afspraken te maken voor de overdracht van de motor en de teruggave van de telefoon. Er werd een val opgezet voor de verdachte in de Ooievaarstraat. En het duurde niet lang voor de verdachte in de val liep. Na een korte achtervolging werd een 18-jarige inwoner van Breda aangehouden. Enkele vrienden van hem bemoeiden zich met de aanhouding waardoor de agenten met pepperspray moesten dreigen en fysiek geweld moesten gebruiken om de zaak rustig te krijgen. De verdachte is naar het bureau gebracht. De verkoper deed aangifte, de verdachte had ook nog schade gereden.