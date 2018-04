Bestuurder gewond bij eenzijdige aanrijding

Rond 22.15 uur kreeg de politie melding van een aanrijding van een auto met een boom aan de N271, ter hoogte van hectometerpaaltje 82,7. De bestuurder is door de brandweer uit zijn voertuig gehaald. De hulp van een traumahelikopter met medische personeel is ingeroepen. Het gewonde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.

2018054652