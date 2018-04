Inbrekers op het dak aangehouden na zoekactie

In de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur kreeg de politie melding van drie mogelijke inbrekers bij een pand aan de Stationstraat in Nuth. Agenten hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld naar de verdachten in de omgeving van het pand.

De hulp van de politiehelikopter is ingeroepen om een duidelijk beeld te krijgen waar de verdachten zich bevonden in de afgezette omgeving. Nadat ze op een dak waren gevonden werden ze door agenten met een eveneens gealarmeerde politiehond aangehouden. Voor de aanhouding van de drie verdachten is er gebruik gemaakt van een hoogwerker van de brandweer, om ze van het dak van een appartementencomplex waar ze stonden af te halen.

2018054708