Onderzoek wijst op ongelukkige val van man in Ospel

De ambulancedienst kreeg zaterdag een gezondheidsmelding van een persoon die in een woning gevallen was. Door personeel van een traumahelikopter is medische assistentie gegeven aan het slachtoffer. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het onduidelijk was hoe de man precies het hoofdletsel had opgelopen, heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht. Daaruit is geen sprake gebreken van een misdrijf, maar van een ongelukkige val.