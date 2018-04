Achtervolging Peetersdreef

De politie controleerde op die plek een voertuig. Toen zij de bestuurder wilde aanhouden, trok deze de deur dicht en ging er in de auto vandoor richting de Brailledreef. Een achtervolging werd ingezet, maar de politie verloor het voertuig uit het oog. Omstreeks 06.00 uur werd het voertuig alsnog aangetroffen op de Lingestraat en werd in beslag genomen. De bestuurder is nog niet aangetroffen. De politie doet onderzoek.