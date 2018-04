Ramkraak Van Weedestraat

Tussen 03.00 en 03.30 uur kwam een melding binnen dat een auto een glazen pui van een juwelier was ingereden. Politieagenten zochten, met hulp van een speurhond en inzet van een politiehelikopter, naar drie personen die waren weggerend. Eén verdachte, een 23-jarige Almeerder, werd in de omgeving aangetroffen, zijn betrokkenheid bij deze ramkraak wordt onderzocht. Het is nog onbekend of er spullen buit zijn gemaakt. De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Uw tip!

De politie heeft een aantal getuigen gesproken die de klap hadden gehoord. Bent u ook getuige geweest of heeft u beeldmateriaal dat voor het onderzoek van belang is? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.