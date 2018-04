Aanhouding wegens drugs

Omstreeks 02.40 uur zag de politie een auto rijden op de Marktweg in Zwaagdijk-Oost. Als de politie de bestuurder een stopteken geeft, zien ze dat hij druk in de weer is. Als de auto aan de kant staat, zien de politiemensen een zakje liggen met wit poeder erin. Hierop wordt de bestuurder aangehouden.

Naast de veertig gram wit poeder blijkt de man ook nog drie pillen bij zich te hebben. Hierbij gaat het vermoedelijk om harddrugs. De politie nam de drugs in beslag. Deze zullen technisch onderzocht worden.

Bij controle van het speeksel van de bestuurder bleek er positief getest te worden op amfetamine en methamfetamine. De verdachte moest bloed afstaan. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van drugs.

2018069276