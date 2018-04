Politie zoekt getuigen brand in schuurtje

Omstreeks 02.25 uur kregen de hulpdiensten melding van brand in een schuur, welke aan een woning was gebouwd. De bewoner was wakker geworden van geluiden bij zijn woning. Toen hij ging kijken, zag hij dat er brand was. De gewaarschuwde brandweer sloeg een raam van het schuurtje in en kon van daaruit de brand blussen.

De politie gaat uit van brandstichting, zeker omdat de afgelopen tijd al eerder op dit adres brand was in de woning en in een auto.

Een (technisch) onderzoek wordt ingesteld.

2018069275