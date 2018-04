Vier verdachten inbraak aangehouden

Omstreeks 01.20 uur zag een politieman vanaf de Nijverheidsweg vier mannen de Oudeweg oversteken. Zij liepen verder de Fustweg in. Een van de mannen kwam teruglopen en ging op de uitkijk staan. Korte tijd later ging er op het industrieterrein een luid alarm af, waarna drie mannen over het hek rond het terrein van een bedrijf klommen. De politie kon ter plaatse de vier verdachten aanhouden.

Bij controle bleek bij het bedrijfspand waar het alarm afging, een deur open te staan. Vermoedelijk werd er nog niets buit gemaakt.

2018069242