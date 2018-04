Minderjarigen aangehouden voor overvallen op pizzakoeriers

Aan de berovingen ging steeds een bestelling vooraf. Een nepbestelling op een adres waar vervolgens niemand open deed op het moment dat de bezorger voor de deur stond. Die werd dan al opgewacht door de groep. De bezorger werd vervolgens aangevallen en beroofd van zijn geld en soms zelfs ook de pizza’s. Een aantal van de slachtoffers is flink geschopt en geslagen en in een aantal gevallen is zelfs een stroomstootwapen gebruikt om de slachtoffers mee te bedreigen. De berovingen werden gepleegd op de Delftselaan, de Parallelweg, de Jacob Catsstraat, de Van Ostadestraat en de Hooftskadelaan.



De recherche startte een onderzoek naar de groep, waarvan al snel het vermoeden bestond dat deze uit de omgeving zou komen. In de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West werd op dinsdag 10 april aandacht gevraagd voor de berovingen. Het onderzoek leidde tot het bekend worden van de identiteit van de nu aangehouden verdachten waarna een officier van justitie toestemming verleende om ze buiten heterdaad aan te houden.



Alle verdachten, in de leeftijd van 14 en 15 jaar, zijn na hun aanhouding ingesloten voor verhoor. De recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.