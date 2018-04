Dodelijk ongeval na aanrijding met streekbus in Gouda

Het slachtoffer fietste over de Thorbeckelaan toen zij door nog onbekende oorzaak onder een voorbij rijdende streekbus terecht kwam. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer nog gereanimeerd. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen.



Meerdere personen, zowel in de bus als op straat, zijn getuige geweest van het dodelijk ongeval. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. De buschauffeur is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.