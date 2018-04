Recherche zoekt getuigen diefstal met geweld

De man verliet omstreeks 20.15 uur een woning aan de Brucknerstraat. Onderweg naar zijn auto, die op de Corellistraat geparkeerd stond, kwam er vanuit de richting van de Beethovenlaan een auto met meerdere inzittenden aanrijden. Het slachtoffer werd door de inzittenden van de auto vastgepakt en bedreigd met een vuurwapen. Nadat hij een paar klappen kreeg, gingen de daders er vandoor met zijn autosleutels. Eén van de daders pakte vervolgens, zo bleek later, de auto van het slachtoffer. Deze werd korte tijd later teruggevonden op het Schubertplein.



Heeft u zondagavond iets gezien in de omgeving van de Brucknerstraat dat met deze beroving te maken kan hebben? Heeft u gezien wie de zwarte VW Golf heeft achtergelaten op het Schubertplein? De districtsrecherche Leiden-Bollenstreek is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.