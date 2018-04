Agenten lopen ontwrichte kaak en blauw oog op

Op 14 april gingen twee agenten om 20.10 uur af op de melding van een vechtpartij op de Amandelgaarde in Hendrik-Ido-Ambacht . Daar zagen zij een man en een vrouw die kort daarvoor met elkaar gevochten hadden. Toen één van de agenten de man wilde fouilleren, sloeg de vlam in de pan. Er ontstond een worsteling, waarbij de agent zijn pepperspray gebruikte, maar zelf ook wat van het bijtende spul in zijn ogen kreeg. De vrouw sloeg ondertussen de andere agent, waardoor de kaak van deze agent uit de kom schoot. Ook liep ze een behoorlijke kneuzing aan haar arm op: mogelijk brak ze een of meer botjes in haar pols. Extra agenten wisten het agressieve tweetal te arresteren en toegestroomde omstanders op afstand te houden.



Blauw oog

Op dezelfde avond werden meerdere agenten naar een vechtpartij op de Tonnekreek in Rotterdam gestuurd. Net toen zij de situatie weer rustig hadden gekregen, kwam een man de straat inrennen. Hij liep op een van de betrokkenen af, sloeg hem in zijn gezicht en rende weer weg. Ver kwam hij niet, maar opgeven deed hij ook niet. De man leek immuun voor de wapenstok en pepperspray en pas na de inzet van een taser, kon hij geboeid worden. In de worsteling kreeg een van de agenten een flinke stomp tegen zijn gezicht; hij hield er een blauw oog aan over.



Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Agenten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen. Meer informatie vindt u hier .