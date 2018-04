Da’s pech, rijbewijzen weg

De snelheidsmaniakken reden zondagmiddag 157 km en 134 km per uur over de Matlingeweg reden waar 50 km is toegestaan. Levensgevaarlijk en onacceptabel. Ook twee beginnende bestuurders konden hun pas behaalde rijbewijs weer inleveren. Zij bliezen 430 en 380 ugl bij de Erasmusbrug terwijl voor een beginnende bestuurder maximaal 88 ugl is toegestaan.



In totaal hadden veertien bestuurders te diep in het glaasje gekeken. Eén bestuurder werd aangehouden omdat hij niet eens een rijbewijs had. Een ander had nog verschillende bekeuringen op staan. Tot slot werd een nog een bestuurder aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren.



Samen met de gemeente Rotterdam blijft de Verkeerspolitie controles houden om het asociale rijgedrag in het verkeer aan te pakken. Het zorgt voor levensgevaarlijke situaties en daarnaast is het bron van ergernis bij bewoners en andere bestuurders.