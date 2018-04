Man aangehouden voor schietincident Vredenoordkade

De nacht van 1 maart

De politie kwam op 1 maart bij een schietincident waar een 21-jarige Rotterdammer gewond raakte. Het slachtoffer had een schotwond in zijn arm. Zo’n tien minuten na middernacht liep de Rotterdammer op de Vredenoordkade bij het Esso-tankstation, toen plotseling een man op hem afliep en hem op een agressieve manier aansprak. Deze dader kwam uit de richting van de Wollefoppenstraat gelopen, tussen de flatgebouwen door. Er ontstond toen een ruzie tussen de twee mannen waarbij de dader een vuurwapen trok en de Rotterdammer in zijn arm schoot. De schutter liep snel weg en ondanks een zoektocht van de politie werd deze man niet meer gevonden. Er werd een beroep op getuigen gedaan. Vandaag, zes weken later, meldde de verdachte zich op het bureau. Hij is aangehouden en wordt verhoord. Het gaat om een 22-jarige Rotterdammer. Informatie rondom het schietincident is nog steeds welkom. Bel 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.