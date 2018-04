Dodelijk verkeersongeval in Zundert

Medewerkers van het team Verkeer hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld. Zij hebben diverse getuige verklaringen opgenomen. De vermoedelijke toedracht van het ongeval is dat het slachtoffer tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal in aanrijding is gekomen met de auto van de Gilzenaar. Verkeersongevallenanalisten doen echter nog verder onderzoek naar het ongeval.