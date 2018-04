Drie mannen aangehouden na bedreiging

Agenten krijgen rond 15.40 uur een melding dat twee mannen bij een woning in Terneuzen de bewoners hebben bedreigd. De melder geeft aan dat hij hierbij een vuurwapen zou hebben gezien. Hij gaf aan eerder een conflict te hebben gehad met de verdachten. De mannen zijn er vervolgens vandoor gegaan in een auto. Op de Dokweg zien de gealarmeerde agenten de auto rijden. Vanwege de mogelijk aanwezigheid van een vuurwapen zijn de drie mannen via de uitpraatprocedure in de auto aangehouden. Er is geen vuurwapen aangetroffen. Het gaat om een 40-jarige man (woonplaats onbekend), en een 24- en 22-jarige man uit Terneuzen. De verdachten zijn ingesloten in Torentijd. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.