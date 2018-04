Kledingdieven opgepakt

Een getuige belde rond de politie nadat hij had gezien dat de man en de vrouw rond 20.00 uur de kleding uit een container aan de C. D. Vereekestraat aan het ‘vissen’ waren. Agenten zagen onderweg naar de locatie de auto rijden met daarin de verdachten die overeenkwamen met de signalementen die de getuige had aangegeven. Op de Elstarstraat gaven de agenten de automobiliste een stopteken en hielden de beide verdachten aan. In de auto lagen plastic tassen met kleding. Het duo is ingesloten voor verder onderzoek. Het gaat om een 27-jarige man en een 41-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit.