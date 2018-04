Drie verdachten openlijke geweldpleging aangehouden

Het slachtoffer bleek gestoken te zijn met een onbekend voorwerp. De man is naar het ziekenhuis gebracht met onbekend letsel, hij is buiten levensgevaar. Wij kregen een melding dat er gevochten werd op de Vonderweg en gingen ter plaatse. De drie verdachten werden in de omgeving aangehouden. Wij doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd en hoe de 40-jarige man uit Eindhoven gewond is geraakt. Daarvoor maken wij gebruik van camerabeelden en horen wij getuigen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.