Zeven aanhoudingen en meer dan 30 ton chemicaliën aangetroffen

De politie is onder leiding van het Landelijk Parket sinds zes uur vanochtend op tientallen locaties in Zuid-Nederland bezig geweest met het doorzoeken van woningen en bedrijfspanden vanwege een onderzoek naar synthetische drugs.

In Eindhoven, Venlo, Zaltbommel en Weert zijn in totaal zeven verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. In de woningen van de verdachten werd beslag gelegd op onder andere vuurwapens en telefoons.

Daarnaast viel de politie binnen bij panden in Uden, Odiliapeel, ’s-Hertogenbosch, Son, Best, Oss en Schijndel. In Echt is een ‘groothandel’ voor grondstoffen aangetroffen waar meer dan 30 ton aan chemicaliën lag opgeslagen. In Venlo, Zaltbommel en Weert trof de politie drugslabs aan. In Waalre zijn diverse aanhangwagens met daarin materiaal om drugslabs op te bouwen aangetroffen.