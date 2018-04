Bewakingsbeelden inbrekers cafe in Opsporing Verzocht

Door aan de achterzijde van het pand een raam kapot te maken konden de inbrekers binnen komen. De beide gokkasten die in het café stonden, werden opengebroken. Het geld dat in de gokkasten aanwezig was is door de dieven meegenomen. De bewakingscamera maakte opnames van de inbrekers.

Waarom alsnog Opsporing Verzocht

Nadat wij camerabeelden in ons bezit krijgen moeten wij die eerst intern met collega’s delen. Wanneer degene(n) op de beelden niet herkend worden beslist het Openbaar Ministerie of de beelden op politie.nl en/of Opsporing Verzocht getoond mogen worden. Op 10 januari hebben we de hulp van het publiek gevraagd en de beelden op onze site geplaatst. De gouden tip kregen we niet, vandaar alsnog inzet van Opsporing Verzocht.

Tips

Wie herkent de mannen of heeft meer informatie over deze zaak? Bel ons op 0900-8844. Blijf je liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.