Verdachten aangehouden dankzij oplettende omstanders en Find my iPhone app

Ter hoogte van de woning kon de politie via de app ‘Find my iPhone’ zien dat de telefoon in die woning aanwezig was. In de woning troffen de agenten de twee mannen aan. Een man was in het bezit van de telefoon en portemonnee, hij werd aangehouden voor heling. De tweede man voldeed aan het signalement van de dader en werd aangehouden voor diefstal. De telefoon en portemonnee werden in beslaggenomen.

2018163791 JR