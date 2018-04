Vier mensen opgepakt op verdenking van witwassen

Deurningen/Hengelo - Vanochtend heeft de politie vier mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij witwassen. Vorig jaar werden drie van hen al aangehouden in een onderzoek naar hennepteelt in de gemeente Dinkelland. In het onderzoek werden ook verschillende sportscholen betrokken. Dat onderzoek is afgerond. Nu is er ook financieel onderzoek gedaan, als resultaat daarvan zijn nu vier mensen aangehouden.