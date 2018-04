Politie vraagt hulp bij identificatie onbekende dode man

In 2017 is in Oost-Nederland een project opgravingen en identificatie gestart in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen. Vier politiemensen hebben zich, naast hun reguliere werk, bezig gehouden met het opgraven van onbekende doden en analyseren van dossiers. Doel hiervan was het vaststellen van de identiteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de huidige moderne technieken. In totaal zijn er 11 opgravingen geweest. Drie hiervan hebben geleid tot een identiteit.