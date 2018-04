Aanhouding voor in brand steken kapper en poging liquidatie

De man wordt van zeer ernstige zaken verdacht. In de eerste zaak werd een 28-jarige man uit Enschede in de nacht van 31 januari 2017 meerdere keren beschoten op de Ruischenborchstraat in Enschede. Hij raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag op zijn leven. Twee dagen later, op 2 februari 2017, werd een 50-jarige kapper overgoten met een vloeistof en in brand gestoken. De man overleefde de aanslag maar raakte hierdoor ernstig gewond. Deze zaak riep geschokte reacties op in de samenleving en was landelijk nieuws.