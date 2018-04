Melding oplettende burger leidt tot aanhouding

Rond 12:30 uur kreeg de politie een telefonische melding van een verdachte situatie op een parkeerplaats aan de Nassaulaan. De melder zag dat een man in een auto stapte en even later weer uitstapte en wegliep. Hij vond het verdacht omdat hij even daarvoor had hij gezien dat een vrouw de auto parkeerde. De politie ging direct op de melding af. Aan de hand van een goed signalement en duidelijke beschrijving van de richting waarin de verdachte was weggelopen kon de agenten de man een paar straten verderop aanhouden.