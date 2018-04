Twee verdachten opgepakt voor overval vorig jaar

Een jongeman staat in november vorig jaar voor de deur van een vrouw aan de Vinkenlaan in Malden. Hij heeft een bal in de tuin geschoten, en vraagt of hij die mag pakken. Als de vrouw hem naar binnenlaat, komt er een tweede man met bivakmuts aan. Dat is het begin van de overval.

De daders gaan er met een auto en andere spullen van de vrouw vandoor. De politie vroeg in Bureau GLD en Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak. Er werd een onder meer een reconstructie gemaakt. De uitzending leverde meerdere tips op. Die tips hebben geholpen bij het vinden van de verdachten.

De verdachten zijn twee mannen, één van 21 jaar uit Nijmegen en een 23-jarige man zonder vaste woonplaats. Bij de aanhouding zijn spullen teruggevonden die vermoedelijk buitgemaakt zijn bij de overval. Meerdere aanhoudingen worden nog niet uitgesloten.

