Zaken in Bureau GLD van 18 april

Apeldoorn, man steelt partij scheermesjes uit supermarkt

Een onbekende man steelt op woensdag 3 januari een partij scheermesjes bij een supermarkt aan de Talingweg. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat de man meerdere keren naar het schap loopt en scheermesjes onder zijn jas stopt. Daarna loopt hij, zonder de mesjes af te rekenen, de winkel uit. Wie kent of herkent deze onbekende man?

2018008336

Duiven, inbraak in woning

Op maandagmorgen 12 februari wordt ingebroken bij een woning aan de Witbol. De bewoner heeft een bewakingscamera opgehangen. Daarop is te zien dat twee onbekende jongemannen via de achterzijde van de woning inbreken. Eén van de twee staat zeer duidelijk op de beelden wanneer hij in de camera kijkt. Wie kent of herkent dit onbekende duo?

2018024724

Renkum, inbraak bij bouwmarkt

Op woensdagmorgen 14 februari rond 02.50 uur werd ingebroken bij een bouwmarkt aan de Industrieweg. Bij de inbraak werd een kluis buitgemaakt. Op de bewakingsbeelden, die in de uitzending getoond worden, zijn drie onbekende personen te zien. Goederen uit de kluis werden later in een bosperceel aan de Schaapsdrift gevonden. Wie weet er meer over deze inbraak?

2018068737

Lochem, overval tankstation

Op dinsdagmorgen 27 februari rond 07.00 uur overvielen twee onbekende personen een tankstation aan de Zutphenseweg. De twee gemaskerde overvallers bedreigen de medewerker van het tankstation en gaan er binnen een minuut te voet vandoor. De overval is vastgelegd door bewakingscamera’s. Wie herkent het onbekende duo of heeft iets gezien wat met deze overval te maken kan hebben?

2018088152

Winterswijk, gewapende overval op winkel

Op woensdagmorgen 11 april overvalt een onbekende man een winkel aan de Wooldstraat. De man bedreigt het personeel met een mes en gaat er dan vandoor op een rode scooter. In de uitzending verschillende vragen en het signalement van de onbekende overvaller.

208154412