Zaken in Onder de Loep van 19 april

Heino, diefstal pallets

Op vrijdagochtend 13 oktober neemt een onbekende man meerdere pallets weg vanaf het terrein van een transportbedrijf aan ’t Zeegsveld. De man en de diefstal zijn duidelijk vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie herkent de onbekende man of heeft de pallets van hem te koop aangeboden gekregen?

2017474972

Almelo, onbekende vrouw steelt in winkel vergeten mobiele telefoon

Een 32-jarige inwoonster van Almelo laat na het afrekenen per ongeluk haar mobiele telefoon liggen bij de kassa van een winkel aan de Grotestraat. De medewerkster van de winkel vindt kort daarna de telefoon en legt hem apart. Na ongeveer een uur vraagt een andere, onbekende vrouw bij de kassa of haar telefoon misschien is gevonden. Te goeder trouw geeft de medewerkster de onbekende vrouw de gevonden telefoon, waarop de vrouw opgelucht reageert en vertrekt. De onbekende vrouw staat zeer duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent haar?

2018069004

Deventer, man steelt partij parfums met geprepareerde tas

Op woensdag 27 december steelt een onbekende man voor circa € 1500,- aan parfums bij een winkel aan de Lange Bisschopstraat. De man wordt door het personeel aangesproken na een tip van een andere klant maar gaat er dan snel vandoor. Waarschijnlijk was de tas van de man geprepareerd. De man en de diefstal saat duidelijk op bewakingsbeelden. Wie kent of herkent hem?

2018003426

Sint Isidorushoeve, gewapende overval op tankstation

Op maandagmorgen 19 maart rond 11.50 uur wordt een tankstation aan de Goorsestraat overvallen door een onbekende man. Onder bedreiging van een wapen weet de overvaller een geldbedrag buit te maken. Dan gaat hij er vandoor in de auto van een medewerker. Deze wordt later teruggevonden Haaksbergen. De overval en de verdachte staan op bewakingsbeelden. Wie herkent de overvaller of heeft andere informatie over deze zaak?

2018118595

Zwolle, man overvalt met geweld casino

Een onbekende man overviel op zaterdagmiddag 7 april, kort na 12 uur het casino op het Stadionplein. Met geweld en onder bedreiging van een mes weet de man een geldbedrag buit te maken en gaat er vandoor op een scooter. Korte tijd later wordt in de omgeving een witte scooter aangetroffen. Van de overvaller ontbreekt elk spoor. In de uitzending bewakingsbeelden van de overval en verschillende vragen.

2018148025

Enschede, bejaarde vrouw gewond na woningoverval

In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 april wordt een 83-jarige vrouw met veel geweld overvallen in haar woning aan de Bentrotstraat. Onder bedreiging van een mes weet de onbekende man haar pinpas en sieraden buit te maken, waarna hij er vandoor gaat. De man is kort na de overval gefilmd bij de pinautomaat aan de Oldenzaalsestraat. Wie kent of herkent de onbekende man op de beelden?

2018152351