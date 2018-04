Getuigen gezocht diefstal bouwplaats

De recherche onderzoekt de zaak en wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben. Het is een vrij afgelegen gebied, maar mogelijk heeft iemand toch iets gezien of andere informatie over deze diefstal. Heeft u meer informatie? Bel dan met de politie in Hilversum via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook gebruikmaken van onderstaand tipformulier.