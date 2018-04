Eigenaars gestolen sieraden gezocht

Op eerste kerstdag 2017 zag een inwoner van Rhenen live hoe er ingebroken werd in zijn huis. De camerabeelden in zijn huis waren namelijk doorgezet via een app op zijn mobiel. Hierdoor kon hij snel de politie inschakelen. Agenten hielden twee verdachten aan. In de buurt stond een auto die van hen was. In de auto lagen nog meer sieraden. Sieraden waarvan de eigenaar(s) nog niet bekend is/zijn.



Bureau Hengeveld

Al eerder liet het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld de sieraden zien. Ook werden foto’s gedeeld via politie.nl en social media. Helaas leidde dat nog niet tot het vinden van de eigenaars. Vandaar dat de foto’s ook in Opsporing Verzocht worden getoond.



Opsporing Verzocht wordt dinsdag 17 april uitgezonden om 20.30 uur op NPO1.