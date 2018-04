Aanhouding bij ontruiming museum

Toen de politie vanmiddag een toegangsdeur tot het museum opende, bleek zich binnen (onder anderen) een man te bevinden met een camera. Net zoals alle personen in het pand, werd ook de man gesommeerd te vertrekken. Klaarblijkelijk was hij het hier niet mee eens en hij schopte een politieagente hard tegen een been.

De man werd ter plaatse aangehouden en is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.