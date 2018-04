Politie rondt onderzoek computervredebreuk af

Op 20 december 2017 werd onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking verricht in de woning van de verdachte. Hier werden in totaal 22 gegevensdragers (laptops, smartphones, etc.) in beslag genomen voor nader onderzoek.

Na onderzoek aan de gegevensdragers, werden onder andere ruim 30.000 privébeelden van derden aangetroffen. Aan de hand van deze beelden, kon een aantal vrouwen worden geïdentificeerd omdat zij in de publieke belangstelling staan. Alle gedupeerden werden door de politie benaderd, hetgeen leidde tot nog eens bijna 30 aangiften.