Snelheidscontroles en alcomobilisten

- Op de Geesterweg in Akersloot werd tussen 7.45 en 09.20 uur op snelheid gecontroleerd en werden 5 bekeuringen uitgeschreven. De maximum snelheid is 50 km/uur en de hoogstgemeten snelheid tijdens deze controle was 73 km/uuur.

- Op de Zeeweg in Bergen (80-kilometerweg) werd van 10.45 tot 12.10 uur gecontroleerd en werden twee hardrijders bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was hier 113 km/uur.

- Op de Schagerweg in Langedijk werd van 13.10 tot 14.50 uur gecontroleerd en werden 10 hardrijders bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was hier 115 km/uur, waar maximaal 80 km/uur is toegestaan.

- Op de Schagerweg in Alkmaar werden in de middag, van 15.00 tot 15.30 uur, 7 hardrijders bekeurd. De hoogstgemeten snelheid was hier 100 km/uur, terwijl 70 km/uur de maximum snelheid is.

- Op de N9 in Callantsoog werd vannacht het rijbewijs ingevorderd van een 28-jarige Amsterdammer, nadat hij daar 137 km/uur (gecorrigeerde snelheid) had gereden. Hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Maandagavond raakte een 23-jarige vrouw uit Den Helder al haar rijbewijs kwijt op de N9, nadat zij 156 km/uur had gereden: 76 km/uur meer dan toegestaan.

- In Haarlem raakte een 22-jarige Amsterdammer in de nacht van maandag op dinsdag zijn rijbewijs kwijt, nadat hij onder invloed van alcohol met hoge snelheid over o.a. de Verspronckweg en de Zijlweg had gereden. Tegen de Amsterdammer is proces-verbaal opgemaakt.

- Op de Heemsteedse Dreef werd een auto aan de kant gezet waarvan de bestuurder, een 19-jarige Hoofddorper, geen rijbewijs had. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

- Op de Zuidtangent in Heerhugowaard werd maandagmiddag een 51-jarige man uit Oudendijk aan de kant gezet: hij bleek ernstig onder invloed van alcohol te verkeren. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Snelheid belangrijke oorzaak van ongevallen

Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Ook het risico op (ernstig) letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Om het belang van een veilige snelheid extra te onderstrepen, controleert het Team Verkeer van de politie daarom deze week extra op snelheid. Bij het toezicht wordt niet allen gebruik gemaakt van laserguns, maar ook van onopvallende video-surveillance auto’s en -motoren en radarauto’s. Bij de controles met laserguns en videoauto’s of –motoren, worden overtreders altijd staande gehouden, zodat het effect op de bewustwording groter is. Met inzet van de radar kunnen meer hardrijders worden gecontroleerd. Daarom wordt een combinatie van deze middelen ingezet.

De extra controles vinden plaats in het kader van de Europese week van de veiligheid die wordt georganiseerd door Tispol. Dit is een breed internationaal Europees netwerk van verkeersspecialisten van de politie.

Meer informatie over snelheid en verkeersveiligheid vind je op

https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/snelheid.