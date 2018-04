Explosieven, handgranaten, automatische vuurwapens, pistolen en cocaïne aangetroffen

De politie voert regelmatig controles uit om spookbewoning tegen te gaan. In dit specifieke geval stond in de bewuste woning niemand ingeschreven. Bij aanbellen deed een man open die in eerste instantie geen bijzondere indruk maakte. Op enig moment zagen de politiemensen dat er toch iets niet klopte. De verdachte werd aangehouden. Tevens werd op grond van de geconstateerde bijzonderheden in overleg met de officier van justitie en de rechter-commissaris besloten een doorzoeking te verrichten. Tijdens de doorzoeking werden onder andere blokken cocaïne, alsmede een tas met vijf handgranaten en een hoeveelheid explosieven met verschillende ontstekers aangetroffen. Vanwege deze vondsten werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. Het personeel van de EOD heeft de explosieven, ontstekers en de handgranaten op een veilige manier afgevoerd. Tijdens het verdere onderzoek troffen de rechercheurs automatische vuurwapens, verschillende soorten pistolen met bijbehorende munitie en ruim een halve ton aan contant geld aan, deze goederen werden in beslag werden genomen. Bij nader onderzoek wordt nagegaan of de vuurwapens al eerder bij misdrijven gebruikt zijn. Het onderzoek door de Regionale Recherche duurt voort en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.