Diefstal van grote hoeveelheid zonnebrillen in Team West

Den Haag - Vanavond wordt in Team West aandacht gevraagd voor een inbraak bij een opticien in de Molenstraat in Naaldwijk. Op dinsdag 13 maart rond 02.25 uur slaan twee mannen de ruit van de opticien in en stelen in zeer korte tijd een groot aantal dure merkzonnebrillen. Er zullen camerabeelden worden getoond van de daders. Verder komen in de uitzending de volgende zaken aan bod: