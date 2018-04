Deze week extra snelheidscontroles

Snelheid is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid zelfs een doorslaggevende rol. Ook het risico op (ernstig) letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Om mensen te ontmoedigen te hard te rijden, maken snelheidscontroles standaard onderdeel uit van de taken van Team Verkeer. Deze week controleren we extra, met een piek op woensdag 18 april.