Leerlingen van drie Moerwijkse scholen helpen politie bij controles

De beëdiging is nodig omdat de leerlingen de politie gaan helpen bij verschillende controles en het geven van preventieadvies. Na de beëdiging mogen de leerlingen zich Politiekid noemen.



Politiekids is een project waarbij kinderen van 8 tot en met 10 jaar worden betrokken bij het politiewerk. Met de Politiekids wil de politie beter in contact komen met de jeugd en hun ouders. Omdat in Moerwijk veel jongeren wonen zijn de scholen benaderd voor deelname aan het project Politiekids. De scholen hebben vervolgens, via de ouders, leerlingen gevraagd mee te doen. Het project duurt tot het einde van het jaar.