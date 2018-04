Recherche zoekt getuigen steekincident en verkeersruzie

Omstreeks 16.30 uur uur kregen de agenten de melding dat er op de Melis Stokelaan bij een verkeersruzie iemand neergestoken zou zijn. Ter plaatse bleek de vermoedelijke toedracht anders. Een 32-jarige Haagse was op de kruising van de Fruitweg en de Troelstrakade met haar personenauto bijna in botsing gekomen met een nog onbekende fietser. De fietser was daarop in woede ontstoken en gaf de bestuurster door het openstaande autoraam een aantal klappen op haar hoofd. Een 49-jarige Delftenaar die achter de vrouw reed en het zag gebeuren, probeerde de man weg te trekken en werd uiteindelijk zelf ook geslagen. De fietser ging er vervolgens, met zijn fiets aan de hand, vandoor in de richting van de Melis Stokelaan.



Korte tijd later bleek even verderop op de Melis Stokelaan een scooterrijder te zijn gestoken door een man met een fiets. De scooterrijder, een 27-jarige Hagenaar, verklaarde dat hij had gezien dat de man de bestuurster van de auto sloeg en wilde hem daarop aanspreken. De Hagenaar dacht dat hij vervolgens een klap kreeg van de verdachte, maar bleek door hem te zijn gestoken. Het slachtoffer liep daarbij een oppervlakkige steekverwonding op en mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.



Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Hij is een donker getinte man van ongeveer 35 jaar oud en 1.75m lang. Hij had een kort Afro kapsel en een ongeschoren gezicht/baardje. Hij droeg zwarte werkkleding, een zwarte rugtas en verplaatste zich op een witte damesfiets.



De districtsrecherche onderzoek de zaak en roept getuigen met klem op zich te melden. Heeft u maandag 16 april omstreeks 16.30 uur iets gezien van de aanrijding en de daaropvolgende ruzie op de kruising van de Fruitsweg en de Troelstrakade? Heeft u korte tijd later iets gezien van het steekincident op de Melis Stokelaan of meent u iemand te herkennen aan de hand van het opgegeven signalement? De districtsrecherche is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem. Bel dan met M. 0800-7000.